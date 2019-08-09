Ребенка унесло в Черное море: водолазы нашли его мертвым

Фото: пресс-служба ГСЧС

Вечером в среду, 7 августа, в Одесской области мальчика с отчимом накрыло волной во время купания и унесло в открытое море. Мужчину удалось спасти, а мальчика искали двое суток. 9 августа водолазы нашли его мертвым в 70-80 метрах от берега. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"9 августа в 10:40 на расстоянии 70-80 метров от берега в районе с. Григорьева обнаружили погибшего мальчика, водолазы аварийно-спасательного загона специального назначения достали тело с воды", - сообщают в ГСЧС.

Пресс-служба информирует, что с родственниками и близкими погибшего работают психологи.