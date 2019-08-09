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Ребенка унесло в Черное море: водолазы нашли его мертвым

Ребенка унесло в Черное море: водолазы нашли его мертвым - Фото
Фото: пресс-служба ГСЧС
09.08.2019, 12:50

Поиски мальчика длились два дня

Вечером в среду, 7 августа, в Одесской области мальчика с отчимом накрыло волной во время купания и унесло в открытое море. Мужчину удалось спасти, а мальчика искали двое суток. 9 августа водолазы нашли его мертвым в 70-80 метрах от берега. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области

"9 августа в 10:40 на расстоянии 70-80 метров от берега в районе с. Григорьева обнаружили погибшего мальчика, водолазы аварийно-спасательного загона специального назначения достали тело с воды", - сообщают в ГСЧС.

Пресс-служба информирует, что с родственниками и близкими погибшего работают психологи.  

  • 7 августа, в Одесской области мальчика с отчимом накрыло волной во время купания и унесло в открытое море.
  • По информации пресс-службы ГСЧС, мужчину спасли пограничники на катере. 
  • В начале 2019 года в Испании спасатели практически двое суток доставали мальчика из колодца глубиной в 100 метров. 
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