В Одесской области ребенка унесло в море: поиски продолжаются

Водолазные работы

Вечером в среду, 7 августа, в Одесской области мальчика с отчимом накрыло волной во время купания и унесло в открытое море. Мужчину удалось спасти, а поиски мальчика продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 20:00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в Лиманском районе, в акватории Черного моря мальчик 2006 года рождения вместе с отчимом 1966 года рождения пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа - их накрыло волной и унесло в море", - говорится в сообщении ГСЧС.

По информации пресс-службы, мужчину спасли пограничники на катере.

"Водолазы аварийно-спасательного загона специального назначения начали поиски мальчика. Для поисков пропавшего задействован катер", - подытожили в ГСЧС.

В ведомстве сообщают, что, помимо мальчика, с утра пропал еще один мужчина, которого также до сих пор не нашли. Поисковые работы продолжаются.