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08.05.2019, 17:44

Российский актер мог незаконно попасть в Украину из Молдовы

Российский актер мог незаконно попасть в Украину из Молдовы - Фото
Фото: instagram.com/merzlikinandrey

В пограничной полиции Молдовы уже отреагировали на инцидент

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Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд в Украину, мог незаконно пересечь украинско-молдавскую границу.

В своем Instagram он опубликовал видео с некоего поля, сопроводив его комментарием: "Мы в Молдавии. Граница Украины на горизонте. Въезд для меня запрещен (как многим российским артистам, к сожалению), так что я решил воспользоваться моментом и попробовать приблизиться к желанию обнять друзей из Украины".

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В пограничной полиции Молдовы уже отреагировали на инцидент, заявив, что Мерзликину за незаконное пересечение границы может грозить штраф в размере около 2000 долларов США или лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если будет установлено, что он нарушил государственную границу, то актер будет наказан в соответствии с 362-й статьей Уголовного кодекса Молдовы…" – сообщила глава пресс-службы пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки.

По ее словам, сотрудники погранполиции изучат ситуацию, чтобы определить, действительно ли Мерзликин незаконно пересек границу.

26 марта Окружной админсуд Киева отменил запрет на въезд российскому актеру Федору Добронравову, признав действия СБУ противоправными. 

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Теги: граница, актер, въезд, андрей мерзликин
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