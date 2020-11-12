Сбитый в Иране Boeing. Подозреваемым грозит всего три года тюрьмы за 176 жизней – ОГП

Замгенпрокурора Мамедов также не слышал, чтобы к ответственности за сбитый Boeing 737 МАУ привлекли военное руководство Ирана

Дело о сбитом под Тегераном Boeing 737 МАУ расследуется Ираном по статье о неумышленном убийстве или убийстве по неосторожности. Шестерым подозреваемым по этим статьям грозит максимум до трех лет тюрьмы и выплата компенсаций родным погибших, рассказал в интервью Цензор.нет заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вы можете представить себе, что максимальное наказание за убийство 176 гражданских лиц с применением военной техники, полное разрушения пассажирского самолета и причинение, таким образом, миллионных убытков авиакомпании и иностранному государству, составляет всего три года тюрьмы?" – сказал он.

Мамедов добавил, что иранская сторона неоднократно говорила "о строгости и справедливости наказания", однако он не слышал, чтобы кто-то из военного руководства страны понес ответственность.

По его словам, Тегеран "категорически не приемлет" украинскую квалификацию, и неоднократно говорил, что это очень жесткое обвинение. Мамедов также отметил, что Иран замалчивал информацию о шестерых подозреваемых и украинские следователи их не допрашивали.

"Без ответов на наши вопросы для установления всех деталей происшествия, мы не имеем права по закону исключать возможный характер совершения умышленного преступления в данном случае. Для другой квалификации нужны веские основания и факты", – добавил он.

Он отметил, что Иран пообещал ответить на запросы Украины, но документы не были предоставлены в срок. Однако Мамедов все же рассчитывает, что "эти документы уже готовы и пока их отсутствие, это лишь бюрократические моменты".

Читайте также: "Подтверждено – причиной стали иранские ракеты": Енин о расшифровках со сбитого Boeing

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.