Сбитый Boeing. В Иране отозвали предложение о выплатах компенсаций – замглавы МИД
Правительство Ирана отозвало предложение заложить в бюджет 200 млн евро для выплат компенсаций родным погибших на борту Boeing 737 авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими военными в январе. Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал Громадському радіо.
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"По моей информации правительство уже отозвал это предложение, поскольку предполагалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, это повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе", – сказал он.
Енин отметил, что Украина "будет приветствовать" решение иранских властей зарезервировать определенную сумму в бюджете для выплаты компенсаций.
Он также добавил, что переговоры о точных суммах компенсаций с Ираном пока не начинали. При этом украинская сторона считает, что размеры компенсаций должны зависеть от обстоятельств трагедии, уровня сотрудничества и обеспечения объективного расследования.
- 8 января 2020-го возле Тегерана разбился украинский Boeing 737, погибли все 176 пассажиров. Спустя три дня Иран признал, что "непреднамеренно" сбил самолет, предложив семьям погибших компенсации по $80 000.
- 19 июля Иран передал "черные ящики" для расшифровки во Францию - она была завершена 23 июля.
- 23 августа Иран раскрыл записи "черного ящика" со сбитого самолета – пилоты управляли им до конца.
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