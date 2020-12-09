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Сбитый Boeing. В Иране отозвали предложение о выплатах компенсаций – замглавы МИД

09.12.2020, 06:27
Сбитый Boeing. В Иране отозвали предложение о выплатах компенсаций – замглавы МИД - Фото
Евгений Енин (Фото: пресс-служба МИД)

Правительство Ирана отозвало предложение заложить в бюджет 200 млн евро для выплат компенсаций родным погибших на борту Boeing 737 авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими военными в январе. Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал Громадському радіо.

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"По моей информации правительство уже отозвал это предложение, поскольку предполагалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, это повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе", – сказал он.

Енин отметил, что Украина "будет приветствовать" решение иранских властей зарезервировать определенную сумму в бюджете для выплаты компенсаций.

Он также добавил, что переговоры о точных суммах компенсаций с Ираном пока не начинали. При этом украинская сторона считает, что размеры компенсаций должны зависеть от обстоятельств трагедии, уровня сотрудничества и обеспечения объективного расследования.

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Марк Сировой
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