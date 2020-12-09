Сбитый Boeing. В Иране отозвали предложение о выплатах компенсаций – замглавы МИД

Правительство Ирана отозвало предложение заложить в бюджет 200 млн евро для выплат компенсаций родным погибших на борту Boeing 737 авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими военными в январе. Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал Громадському радіо.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По моей информации правительство уже отозвал это предложение, поскольку предполагалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, это повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе", – сказал он.

Енин отметил, что Украина "будет приветствовать" решение иранских властей зарезервировать определенную сумму в бюджете для выплаты компенсаций.

Он также добавил, что переговоры о точных суммах компенсаций с Ираном пока не начинали. При этом украинская сторона считает, что размеры компенсаций должны зависеть от обстоятельств трагедии, уровня сотрудничества и обеспечения объективного расследования.

Читайте также: Сбитый в Иране Boeing. Подозреваемым грозит всего три года тюрьмы за 176 жизней – ОГП

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.