СБУ: Задержана "экс-чиновница" российских террористов, она хотела вернуться в Украину
На границе задержали женщину, которую террористы гибридной армии РФ на Донбассе считали "чиновницей" во временно оккупированном Должанске. Она хотела вернуться жить в Украину, передает пресс-служба СБУ.
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Как сообщается, женщину члены террористической организации ЛНР считали руководителем управления культуры, молодежи и спорта Должанска с 2015 по 2019 год.
По данным СБУ, она активно способствовала распространению российской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия. С 2015 года находится в розыске по статье о создании террористической организации (ч. 1 ст. 258-3).
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Сотрудники СБУ задержали ее во время пересечения границы, отмечают в спецслужбе. По их данным, она выехала с оккупированной части Луганской области в Россию, а затем вернулась в Украину через пункт пропуска Меловое в Луганской области.
В СБУ утверждают, что она хотела сменить фамилию и постоянно проживать над подконтрольной украинскому правительству территории.
Сейчас женщине готовят подозрение по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. Максимальное наказание – до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
- В конце февраля спецназ СБУ жестко задержал "агента военной разведки РФ" прямо у метро в Харькове.
- 18 марта СБУ сообщала, что контрразведка задержала в Днепре "разведчика" российских боевиков.
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