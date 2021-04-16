UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ: Задержана "экс-чиновница" российских террористов, она хотела вернуться в Украину

16.04.2021, 14:03
СБУ: Задержана
Задержание пособницы террористов (фото - пресс-служба СБУ)

На границе задержали женщину, которую террористы гибридной армии РФ на Донбассе считали "чиновницей" во временно оккупированном Должанске. Она хотела вернуться жить в Украину, передает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, женщину члены террористической организации ЛНР считали руководителем управления культуры, молодежи и спорта Должанска с 2015 по 2019 год.

По данным СБУ, она активно способствовала распространению российской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия. С 2015 года находится в розыске по статье о создании террористической организации (ч. 1 ст. 258-3).

Читайте также: СБУ: Задержан "главарь" боевиков, он причастен к подрыву моста и убийству сотрудника СБУ

Сотрудники СБУ задержали ее во время пересечения границы, отмечают в спецслужбе. По их данным, она выехала с оккупированной части Луганской области в Россию, а затем вернулась в Украину через пункт пропуска Меловое в Луганской области.

В СБУ утверждают, что она хотела сменить фамилию и постоянно проживать над подконтрольной украинскому правительству территории.

Сейчас женщине готовят подозрение по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. Максимальное наказание – до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: "Призывал к расправам над ветеранами АТО". СБУ проводит обыски у фигуранта базы Миротворца

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боевики война Донбасс сбу луганская область террористы чиновница меловое
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 