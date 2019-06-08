Сегодня боевики выпустили по бойцам ВСУ уже более 100 снарядов

Александр Мотузяник (скриншот с видео)

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 боевики в Донбассе выпустили по украинским военным более 100 снарядов 122-го калибра. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает пресс-служба ведомства.

Зафиксировано четыре огневые провокации со стороны боевиков.

Утром в районе Водяного и Лебединского российско-оккупационные войска совершили два мощных огневых налета на позиции ВСУ с применением артиллерийских систем калибра 122 мм.

"В 07:20 в районе Водяного противник использовал 65 снарядов и совершил 28 выстрелов из танков, а у Лебединского выпустил в сторону местных украинских позиций 53 снаряда 122 калибра", - говорится в сообщении.

Также ночью боевики вели огонь возле Широкино и Красногоровки.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил боевоую травму.

Командование операции объединенных сил в Донбассе заявляет, что "командиры подразделений имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также угрозы потери территории".