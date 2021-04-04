Штаб ООС: Боевики начинили взрывчаткой игрушечный самолет и запустили у Широкино – фото

На Донбассе в районе боевых действий боевики гибридной армии России запустили в сторону украинских позиций начиненный взрывчаткой игрушечный самолет. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, игрушечный самолет прилетел прилетел по ветру со стороны противника в районе поселка Широкино. Когда самолет попытались зацепить "кошкой", оказалось, что это самодельное взрывное устройство – оно сдетонировало.

В штабе ООС отмечают, что с 2014 года на Донбассе страны зафиксировано более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств.

"Следует заметить, что военнослужащие при обнаружении посторонних предметов сразу вызывают саперов, которые обезвреживают опасные находки", – говорится в сообщении.

3 апреля недалеко от поселка Шумы на неизвестном минно-взрывном устройстве подорвался и погиб украинский военный.

Читайте также: Думают, что это игрушки. 42 ребенка погибли, 144 ранены из-за мин на Донбассе – ЮНИСЕФ

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.