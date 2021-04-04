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Штаб ООС: Боевики начинили взрывчаткой игрушечный самолет и запустили у Широкино – фото

04.04.2021, 17:15
Штаб ООС: Боевики начинили взрывчаткой игрушечный самолет и запустили у Широкино – фото - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

На Донбассе в районе боевых действий боевики гибридной армии России запустили в сторону украинских позиций начиненный взрывчаткой игрушечный самолет. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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Как отмечается, игрушечный самолет прилетел прилетел по ветру со стороны противника в районе поселка Широкино. Когда самолет попытались зацепить "кошкой", оказалось, что это самодельное взрывное устройство – оно сдетонировало.

В штабе ООС отмечают, что с 2014 года на Донбассе страны зафиксировано более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств.

"Следует заметить, что военнослужащие при обнаружении посторонних предметов сразу вызывают саперов, которые обезвреживают опасные находки", – говорится в сообщении.

  • 3 апреля недалеко от поселка Шумы на неизвестном минно-взрывном устройстве подорвался и погиб украинский военный.

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Наталия Медведева
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