Смерть мужчины на блокпосте боевиков: ОБСЕ сообщила детали

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила подробности летального случая, который произошел 7 февраля на блокпосте боевиков временно оккупированной Горловки. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Персонал морга в Горловке сообщил наблюдателям, что 7 февраля в морг поступило тело мужчины 50–59 лет. Его жена 60–69 лет и сын рассказали членам патруля миссии, что в момент смерти мужчина ожидал в автобусе на пересечение блокпоста вооруженных формирований возле Горловки для перехода в подконтрольные правительству районы", - отметили в пресс-службе.

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По их словам, у мужчины уже были проблемы с сердцем, и он недавно пережил сердечный приступ. Его смерть наступила по естественным причинам.

7 февраля сообщалось, что на подконтрольном террористической организации ДНР пункте пропуска "Александровка" умер профессор, доктор медицинских наук Юрий Крюк, который преподавал в расположенном в оккупированном Донецке медуниверситете.