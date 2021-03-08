Смертельное ДТП в Польше. Девять украинцев находятся в тяжелом состоянии

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Девять украинцев, попавших в смертельное ДТП с автобусом в Польше, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на данные МИД.

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На утро 8 марта в больницах в Польше находились 24 украинца, пострадавших в ДТП, состояние девятерых из них тяжелое.

Вчера, 7 марта, прокуратура Польши предъявила обвинение одному из водителей попавшего в ДТП автобуса, сообщает PAP. 48-летнего Владимира К. обвиняют в непредумышленном создании аварийной ситуации, повлекшей смерть людей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

По версии прокуратуры, автобус двигался без превышения скорости, но слишком быстро для маневра правого поворота, который, предположительно, хотел совершить водитель.

ОБНОВЛЕНО В 13:59. По словам пресс-секретаря воеводы Прикарпатского воеводства Михаила Мельничука, на данный момент количество пострадавших в тяжелом состоянии сократилось до двух, сообщает Укринформ.

Денис Юдин

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