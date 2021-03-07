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Смертельное ДТП в Польше. В больнице находятся 28 человек – девять в тяжелом состоянии

07.03.2021, 09:40
Смертельное ДТП в Польше. В больнице находятся 28 человек – девять в тяжелом состоянии - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Спасательные службы обновили информацию о пострадавших в результате ДТП в Польше. По состоянию на утро 7 марта в больнице находятся 28 украинцев, девять из которых в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

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В ГСЧС напомнили, что трагедия произошла возле пограничного пункта пропуска Корчова-Краковец. Автобус Познань-Херсон, в котором находились 57 человек, попал в ДТП. Пятеро человек погибли, еще 35 были госпитализированы.

Сейчас на месте аварии работают представители Генерального консульства Украины в Люблине.

Смотрите также: Смертельное ДТП в Польше. 24 украинца выехали домой. МВД показало видео с места аварии

Дарья Мостовая
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