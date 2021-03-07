Смертельное ДТП в Польше. В больнице находятся 28 человек – девять в тяжелом состоянии

Спасательные службы обновили информацию о пострадавших в результате ДТП в Польше. По состоянию на утро 7 марта в больнице находятся 28 украинцев, девять из которых в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

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В ГСЧС напомнили, что трагедия произошла возле пограничного пункта пропуска Корчова-Краковец. Автобус Познань-Херсон, в котором находились 57 человек, попал в ДТП. Пятеро человек погибли, еще 35 были госпитализированы.

Сейчас на месте аварии работают представители Генерального консульства Украины в Люблине.

6 марта в Польше попал в ДТП автобус Познань-Херсон. Сначала сообщалось о гибели шести украинцев, позже стало известно, что подтверждена смерть пяти человек.

МИД назвал предварительной причиной аварии то, что водитель не справился с управлением. Позже стало известно, что скорость в момент ДТП составляла около 45 км/час.

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Дарья Мостовая

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