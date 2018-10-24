Смертельное ДТП во Львовской области: умер второй полицейский

Фото: Андрей Гудзенко/Liga.net

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Патрульный Остап Кутный умер в больнице спустя три дня после аварии, не приходя в сознание

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Во вторник, 23 октября, скончался 31-летний лейтенант полиции Остап Кутный. Об этом сообщает патрульная полиция Украины.

20 октября во время патрулирования дороги Тернополь-Львов-Рава-Русская служебная Toyota Prius столкнулась с грузовиком.

Патрульный Назар Присташ умер на месте, а Остап Кутовой был госпитализирован с травмами в тяжелом состоянии. Он скончался, не приходя в сознание.

20 октября в ДТП на трассе Киев-Чоп под Киевом погибла актриса известной комедийной телепрограммы "Дизель шоу" Марина Поплавская. Авария произошла рано утром - автобус, на котором артисты возвращались из Львова в Киев, въехал в грузовик.