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24.10.2018, 07:32

Смертельное ДТП во Львовской области: умер второй полицейский

Смертельное ДТП во Львовской области: умер второй полицейский - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/Liga.net

Патрульный Остап Кутный умер в больнице спустя три дня после аварии, не приходя в сознание

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Во вторник, 23 октября, скончался 31-летний лейтенант полиции Остап Кутный. Об этом сообщает патрульная полиция Украины. 

20 октября во время патрулирования дороги Тернополь-Львов-Рава-Русская служебная Toyota Prius столкнулась с грузовиком

Патрульный Назар Присташ умер на месте, а Остап Кутовой был госпитализирован с травмами в тяжелом состоянии. Он скончался, не приходя в сознание. 

20 октября в ДТП на трассе Киев-Чоп под Киевом погибла актриса известной комедийной телепрограммы "Дизель шоу" Марина ПоплавскаяАвария произошла рано утром - автобус, на котором артисты возвращались из Львова в Киев, въехал в грузовик.

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Теги: дтп, полицейский, погиб, львовская область, Остап Кутный
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