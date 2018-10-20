В Львовской области в ДТП погиб полицейский - фото

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

commenthover

Напарник погибшего - в тяжелом состоянии

Реклама

Реклама

В субботу днем на трассе Тернополь-Львов-Рава-Русская возле села Мощана произошло ДТП с участием грузовика DAF и автомобиля патрульной полиции Toyota Prius. В ДТП погиб патрульный. Об этом сообщает zaxid.net.

По словам представителя патрульной полиции Львовщины Марьяна Шпитака, в результате аварии патрульный полицейский 22-летний Назарий Присташ погиб на месте. 31-летний лейтенант полиции Остап Кутный госпитализирован - он в тяжелом состоянии.

Сегодня в ДТП на трассе Киев-Чоп под Киевом погибла актриса известной комедийной телепрограммы "Дизель шоу" Марина Поплавская. Авария произошла рано утром - автобус, на котором артисты возвращались из Львова в Киев, въехал в грузовик. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, его задержали, открыто уголовное дело.