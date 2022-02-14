Стрелял из рогатки: полиция задержала мужчину за повреждение окон Офиса президента
14.02.2022, 16:32
Офис президента (Фото: пресс-служба ОП/Facebook)
Сегодня, 14 февраля, полицейские задержали мужчину, который выстрелами из рогатки повредил окна в Офисе президента. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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"Сегодня сотрудники полиции совместно с сотрудниками управления госохраны задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса президента", – сказано в сообщении.
Уточняется, что мужчина повредил стекла двух окон админздания.
Правонарушителя доставили в отделение полиции для установления мотивов.
Правоохранители проводят проверку, после которой дадут действиям мужчины правовую оценку.
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