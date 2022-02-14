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Стрелял из рогатки: полиция задержала мужчину за повреждение окон Офиса президента

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2022, 16:32
Стрелял из рогатки: полиция задержала мужчину за повреждение окон Офиса президента - Фото
Офис президента (Фото: пресс-служба ОП/Facebook)

Сегодня, 14 февраля, полицейские задержали мужчину, который выстрелами из рогатки повредил окна в Офисе президента. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"Сегодня сотрудники полиции совместно с сотрудниками управления госохраны задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса президента", – сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчина повредил стекла двух окон админздания.

Правонарушителя доставили в отделение полиции для установления мотивов. 

Правоохранители проводят проверку, после которой дадут действиям мужчины правовую оценку.

  • 28 января 2022 года СБУ сообщила о задержании в Киеве "агента" пророссийских боевиков.
  • 31 января СБУ заявила о задержании подозреваемого в сборе информации о новом украинском оружии для передачи ее российским спецслужбам.

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Яна Катасонова
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