Стрелял из рогатки: полиция задержала мужчину за повреждение окон Офиса президента

Сегодня, 14 февраля, полицейские задержали мужчину, который выстрелами из рогатки повредил окна в Офисе президента. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"Сегодня сотрудники полиции совместно с сотрудниками управления госохраны задержали 32-летнего киевлянина, который металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам Офиса президента", – сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчина повредил стекла двух окон админздания.

Правонарушителя доставили в отделение полиции для установления мотивов.

Правоохранители проводят проверку, после которой дадут действиям мужчины правовую оценку.

28 января 2022 года СБУ сообщила о задержании в Киеве "агента" пророссийских боевиков.

31 января СБУ заявила о задержании подозреваемого в сборе информации о новом украинском оружии для передачи ее российским спецслужбам.

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Яна Катасонова

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