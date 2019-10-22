Судьба шести украинцев с Bourbon неизвестна - Денисова

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По состоянию на сегодня нет актуальной информации по поводу поиска шести граждан Украины, членов экипажа судна Bourbon Rhode, которое затонуло в Атлантическом океане в конце сентября. Об этом в Facebook заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Судьба моряков также неизвестна.

Денисова сообщила, что она обратилась к главе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и вице-президенту Международного комитета Красного креста с просьбой посодействовать поиску пострадавших граждан Украины.