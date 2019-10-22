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Судьба шести украинцев с Bourbon неизвестна - Денисова

Судьба шести украинцев с Bourbon неизвестна - Денисова - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.10.2019, 12:53

Судно исчезло в конце сентября

По состоянию на сегодня нет актуальной информации по поводу поиска шести граждан Украины, членов экипажа судна Bourbon Rhode, которое затонуло в Атлантическом океане в конце сентября. Об этом в Facebook заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

Судьба моряков также неизвестна.

Денисова сообщила, что она обратилась к главе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине  и вице-президенту Международного комитета Красного креста с просьбой посодействовать поиску пострадавших граждан Украины. 

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Людмила Денисова Bourbon Rhode
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