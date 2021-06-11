Судьи КСУ вступились за Тупицкого: считают его главой суда и просят пустить на работу

Девять судей Конституционного суда просят суд рассмотреть допуск к работе Александра Тупицкого и Александра Касминина, чье назначение судьями КСУ отменил президент Владимир Зеленский. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в КСУ.

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В обращении на имя замглавы КСУ Сергея Головатого, которое есть в распоряжении LIGA.net, судьи просят рассмотреть заявление Тупицкого и Касминина о допуске на работу и называют Тупицкого главой КСУ.

Собеседник LIGA.net подтвердил, что среди подписавших обращение – судьи Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

В обращении судьи КСУ подчеркивают, что поднятые в обращении Тупицкого и Касминина вопросы касаются несоблюдения предусмотренных Конституцией и законодательством гарантий деятельности КСУ, в том числе якобы неправомерного влияния на сотрудников секретариата и автобазы КСУ.

По их мнению, недопуск сотрудниками Управления госохраны Тупицкого и Косминина в здание КСУ мешает реализации права на обращение к КСУ, а "самоустранение" суда от рассмотрения этой ситуации и решений по ней "способствуют наступлению указанных негативных последствий и углублению связанных с этим кризисных явлений, которые имеют общественно-политический характер".

По словам собеседника LIGA.net, во вторник, 8 июня, и в четверг, 10 июня, заседания КСУ не состоялись. Сегодня, 11 июня, заседание КСУ также не состоялось из-за неявки части судей из тех, кто не подписывал обращение о допуске Тупицкого и Касминина.

На данный момент на сайте КСУ в составе суда перечислены 16 судей, включая Тупицкого и Касминина.

Денис Юдин , Юрий Смирнов

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