Судьи КСУ вступились за Тупицкого: считают его главой суда и просят пустить на работу
Девять судей Конституционного суда просят суд рассмотреть допуск к работе Александра Тупицкого и Александра Касминина, чье назначение судьями КСУ отменил президент Владимир Зеленский. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в КСУ.
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В обращении на имя замглавы КСУ Сергея Головатого, которое есть в распоряжении LIGA.net, судьи просят рассмотреть заявление Тупицкого и Касминина о допуске на работу и называют Тупицкого главой КСУ.
Собеседник LIGA.net подтвердил, что среди подписавших обращение – судьи Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.
В обращении судьи КСУ подчеркивают, что поднятые в обращении Тупицкого и Касминина вопросы касаются несоблюдения предусмотренных Конституцией и законодательством гарантий деятельности КСУ, в том числе якобы неправомерного влияния на сотрудников секретариата и автобазы КСУ.
По их мнению, недопуск сотрудниками Управления госохраны Тупицкого и Косминина в здание КСУ мешает реализации права на обращение к КСУ, а "самоустранение" суда от рассмотрения этой ситуации и решений по ней "способствуют наступлению указанных негативных последствий и углублению связанных с этим кризисных явлений, которые имеют общественно-политический характер".
По словам собеседника LIGA.net, во вторник, 8 июня, и в четверг, 10 июня, заседания КСУ не состоялись. Сегодня, 11 июня, заседание КСУ также не состоялось из-за неявки части судей из тех, кто не подписывал обращение о допуске Тупицкого и Касминина.
На данный момент на сайте КСУ в составе суда перечислены 16 судей, включая Тупицкого и Касминина.
- 28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК (подкуп свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель).
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца. В феврале 2021-го Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.
- 27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.
- 13 мая, у Тупицкого прошли обыски.
- 14 мая стало известно, что Тупицкому и Касминину приостановили выплату зарплаты.
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