Тупицкому и Касминину приостановили выплату зарплат судей КСУ
14.05.2021, 10:45
Александр Тупицкий (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)
Александру Тупицкому и Александру Касминину, чьи назначения на должность судей Конституционного суда отменил президент Владимир Зеленский, приостановили выплату зарплаты. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в КСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В распоряжении замглавы КСУ Сергея Головатого говорится, что выплаты зарплаты Тупицкому и Касминину приостановлены до решения суда по искам, в которых они оспаривают указ Зеленского об отмене их назначения судьями КСУ.
Выплата зарплат Тупицкому и Касминину приостановлена с 31 марта 2021 года. Также они не могут пользоваться государственным имуществом и служебным транспортом.
Средняя зарплата судьи КСУ составляет 254 000 грн в месяц.
- 28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК (подкуп свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель).
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца. В феврале 2021-го Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.
- 27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.
- 28 апреля Головатый сообщил ГБР, что Тупицкому и Касминину все еще выплачивают зарплату как судьям КСУ.
- Вчера, 13 мая, у Тупицкого прошли обыски.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии