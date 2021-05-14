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Тупицкому и Касминину приостановили выплату зарплат судей КСУ

14.05.2021, 10:45
Тупицкому и Касминину приостановили выплату зарплат судей КСУ - Фото
Александр Тупицкий (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)

Александру Тупицкому и Александру Касминину, чьи назначения на должность судей Конституционного суда отменил президент Владимир Зеленский, приостановили выплату зарплаты. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в КСУ.

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В распоряжении замглавы КСУ Сергея Головатого говорится, что выплаты зарплаты Тупицкому и Касминину приостановлены до решения суда по искам, в которых они оспаривают указ Зеленского об отмене их назначения судьями КСУ.

Выплата зарплат Тупицкому и Касминину приостановлена с 31 марта 2021 года. Также они не могут пользоваться государственным имуществом и служебным транспортом.

Средняя зарплата судьи КСУ составляет 254 000 грн в месяц.

Денис Юдин
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конституционный суд Сергей Головатый ксу Александр Тупицкий александр касминин
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