Тупицкому и Касминину приостановили выплату зарплат судей КСУ

Александру Тупицкому и Александру Касминину, чьи назначения на должность судей Конституционного суда отменил президент Владимир Зеленский, приостановили выплату зарплаты. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в КСУ.

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В распоряжении замглавы КСУ Сергея Головатого говорится, что выплаты зарплаты Тупицкому и Касминину приостановлены до решения суда по искам, в которых они оспаривают указ Зеленского об отмене их назначения судьями КСУ.

Выплата зарплат Тупицкому и Касминину приостановлена с 31 марта 2021 года. Также они не могут пользоваться государственным имуществом и служебным транспортом.

Средняя зарплата судьи КСУ составляет 254 000 грн в месяц.

Денис Юдин

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