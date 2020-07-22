Теракт в Луцке. Задержанному готовят подозрение в четырех преступлениях

Сейчас следователи работают над установлением связей задержанного, каналов приобретения оружия и возможных сообщников

Задержанному во время спецоперации по освобождению заложников в Луцке Максиму Кривошу готовится подозрение в совершении четырех преступлений. Об этом сообщил начальник управления СБУ в Волынской области Павел Данюков, передает пресс-служба ведомства.

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Он отметил, что следователи спецслужбы в рамках уголовного производства планируют сообщить ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258 (террористический акт), ст.263 (незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами), ст.348 (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст.147 (захват заложников) УК.

По словам правоохранителя, Кривош находится в изоляторе временного содержания.

"Сейчас происходят следственные действия для установления связей задержанного, каналов приобретения оружия и возможных сообщников", – сообщил Данюков.

После сообщения о подозрении следователями будет подано ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Наталия Медведева

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