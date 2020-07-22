Теракт в Луцке. Задержанному готовят подозрение в четырех преступлениях
Сейчас следователи работают над установлением связей задержанного, каналов приобретения оружия и возможных сообщников
Задержанному во время спецоперации по освобождению заложников в Луцке Максиму Кривошу готовится подозрение в совершении четырех преступлений. Об этом сообщил начальник управления СБУ в Волынской области Павел Данюков, передает пресс-служба ведомства.
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Он отметил, что следователи спецслужбы в рамках уголовного производства планируют сообщить ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258 (террористический акт), ст.263 (незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами), ст.348 (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст.147 (захват заложников) УК.
По словам правоохранителя, Кривош находится в изоляторе временного содержания.
"Сейчас происходят следственные действия для установления связей задержанного, каналов приобретения оружия и возможных сообщников", – сообщил Данюков.
После сообщения о подозрении следователями будет подано ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.
- 21 июля 2020-го около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Он требовал от топ-политиков и духовенства Украины записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Зеленского - прорекламировать д/ф "Земляне" (2005), угрожая взорвать автобус и радиоуправляемую бомбу в городе.
- Примерно в 21:40, после того как силовики отказались от штурма, он отпустил людей и вышел после беседы с Зеленским, который выполнил требование террориста.
- LIGA.net вела подробную хронику событий.
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