Требовавший $10 000 экс-чиновник Госархива отделался штрафом

Суд (фото - pixabay.com)

Шевченковский районный суд Киева признал виновным бывшего заместителя главы Государственной архивной службы Игоря Бондарчука в получении взятки (ч.2 ст. 396 УК) и декларировании недостоверной информации (ч.1 ст. 366 УК) и назначил штраф в размере 51 000 гривен. Об этом говорится в решении суда от 5 сентября, передает LIGA.net.

Также суд лишил Бондарчука права занимать государственные должности сроком на один год.

Экс-чиновник обвинялся в том, что требовал $10 000 за содействие в трудоустройстве человека в Фонд государственного имущества.

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Бондарчук согласился уменьшить стоимость "услуги" до $9800. Сначала он предлагал должность замдиректора юридического департамента ФГИ, пояснив это тем, что в Фонде работает его кум. Позже стало известно, что эта должность занята. Тогда потерпевшему была предложена другая должность – главного специалиста ФГИ.

В начале июля Бондарчука задержали правоохранители при получении второй части взятки на сумму $4800.

Кроме того, Бондарчук обвинялся в том, что в своей декларации за 2016 года не указал доход от продажи квартиры стоимостью 1,24 млн гривень и дарении еще одной квартиры ценой 3,29 млн гривень.

В итоге Бондарчук пошел на сделку со следствием, в результате которой стороны согласовали наказание в виде штрафа в размере 51 тысячи гривен и лишении права занимать госдолжности на один год. Также с Бондарчука взыскали $5000 в порядке спецконфискации.

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