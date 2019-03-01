У Дронова нет денег на компенсацию пострадавшим - адвокат

Геннадий Дронов (скриншот с видео)

У осужденного на 10 лет лишения свободы в деле о смертельном ДТП в Харькове, в котором погибли шесть человек, Геннадия Дронова нет денег на выплату компенсации пострадавшим. Об этом заявил его защитник Сергей Перепелица, сообщает Укринформ.

"У моего подзащитного нет денег, чтобы компенсировать убытки пострадавшим", - сказал адвокат.

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По его словам, Дронов хотел продать автомобиль, но суд не позволил ему подписать доверенность другому лицу на эту операцию.

26 февраля суд в Харькове приговорил Елену Зайцеву, виновную в смертельном ДТП при участии двух автомобилей - Lexus, за рулем которого была девушка, и Volkswagen, которым управлял Геннадий Дронов, к 10 годам лишения свободы с лишением права водить автомобиль на три года.

Кроме того, суд удовлетворил иски о взыскании с Зайцевой и Дронова моральной компенсации - в общей сложности более 7 млн грн.