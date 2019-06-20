Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.06.2019, 11:58

Убийство журналиста в Черкассах. Полиция озвучила три версии

Убийство журналиста в Черкассах. Полиция озвучила три версии - Фото
Фото: Facebook / Вадим Комаров

Среди рабочих версий убийства Вадима Комарова - его профессиональная деятельность

У полиции есть три версии убийства журналиста Вадима Комарова, который скончался сегодня из-за травм, полученных при избиении в мае. Об этом написал начальник сектора коммуникации Нацполиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко в Facebook

Дело расследуют как умышленное убийство. Основные рабочие версии: профессиональная деятельность Комарова, внезапная ссора и убийство из корыстных мотивов.

Утром 4 мая Комарова жестоко избили в центре Черкасс. Ночью 20 июня, не приходя в сознание после полутора месяцев комы, он умер

Одна из самых громких публикаций Комарова за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии №62. Также он писал о хищении бюджета, незаконном строительстве, коррупции в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста, по данным местных СМИ, уже пытались убить.

Читайте также: Суд вынес приговор исполнителям и организаторам убийства Гандзюк

Отправить:
Распечатать:
Теги: расследование, убийство, вадим комаров
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 