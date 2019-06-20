Убийство журналиста в Черкассах. Полиция озвучила три версии

Фото: Facebook / Вадим Комаров

У полиции есть три версии убийства журналиста Вадима Комарова, который скончался сегодня из-за травм, полученных при избиении в мае. Об этом написал начальник сектора коммуникации Нацполиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко в Facebook.

Дело расследуют как умышленное убийство. Основные рабочие версии: профессиональная деятельность Комарова, внезапная ссора и убийство из корыстных мотивов.

Утром 4 мая Комарова жестоко избили в центре Черкасс. Ночью 20 июня, не приходя в сознание после полутора месяцев комы, он умер.

Одна из самых громких публикаций Комарова за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии №62. Также он писал о хищении бюджета, незаконном строительстве, коррупции в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста, по данным местных СМИ, уже пытались убить.

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