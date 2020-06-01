Убийство Шеремета. Полиция открыла подозреваемым 38 томов материалов дела

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Полиция выделила в отдельное производство материалы подозреваемых по делу Павла Шеремета и открыла их для ознакомления. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В отдельное производство выделили 38 томов дела, которые касаются подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Еще более 200 томов посвящены установлению других фигурантов, организаторов и заказчиков убийства журналиста.

В полиции сообщили, что подготовили копии всех 38 томов. Адвокаты могут ознакомиться с ними в рабочие дни в Главном следственном управлении Нацполиции и совместно с подозреваемыми - в изоляторе временного содержания полиции.

Правоохранители рассказали, что за все время расследования обработали почти 20 000 часов видеозаписей, допросили более 3000 человек, обработали почти 44 000 абонентских номеров и т.д. Кроме того проведено 180 отдельных следственных (розыскных) действий, назначено 106 комплексных экспертиз.

"В результате в ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств для объявления подозрения в совершении умышленного убийства Павла Шеремета и избрании меры пресечения Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь", - сказано в сообщении.

Андрею Антоненко , Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. 21 мая стало известно, что следствие изменило подозрениеи Яне Дугарь.

22 мая адвокат Кузьменко Тарас Беспалый сообщил , что полиция завершила расследование и готовится передать дело в суд.

25 мая Печерский райсуд изменил меру пресечения для Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 160 грн и личные обязательства — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.

В тот же день суд продлил арест подозреваемого Антоненко на два месяца.