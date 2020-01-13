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Убийство сына депутата Соболева. Дело передали в ГСУ Нацполиции

Убийство сына депутата Соболева. Дело передали в ГСУ Нацполиции - Фото
Вячеслав Соболев (скриншот видео ТСН)
13.01.2020, 22:37

Изменена группа прокуроров, процессуальное руководство в этом производстве возложено на Офис генпрокурора

Офис генпрокурора поручил вести досудебное расследование в уголовном производстве по факту нападения на семью депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева и убийства его 3-летнего сына Главному следственному управлению Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что изменена группа прокуроров и в дальнейшем процессуальное руководство в этом производстве будет осуществлять Офис генпрокурора.

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убийство Вячеслав Соболев
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