Убийство сына депутата Соболева. Дело передали в ГСУ Нацполиции

Вячеслав Соболев (скриншот видео ТСН)

Офис генпрокурора поручил вести досудебное расследование в уголовном производстве по факту нападения на семью депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева и убийства его 3-летнего сына Главному следственному управлению Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также отмечается, что изменена группа прокуроров и в дальнейшем процессуальное руководство в этом производстве будет осуществлять Офис генпрокурора.

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