Участника перестрелки в Харькове нашли по кровавому следу: видео

Гранаты, которые были у Титова (фото: 24 канал, Анна Черненко)

Получив ориентировку по убийству на Клочковской у супермаркета "Восторг", полицейские начали осматривать прилегающую территорию и дворы улицы, а затем решили обследовать территорию Холодногорского района и нашли следы крови. Об этом сообщает 057.

Во время опроса люди рассказали, что недавно со стороны пешеходного моста на Клочковской мимо проходил раненый мужчина, похожий на участника перестрелки возле супермаркета "Восторг.

Патрульные взяли с собой свидетеля, видевшего раненого мужчину, и начали искать раненого по свежим следам крови.

Следы крови привели на конечную остановку трамвая №1 и прервались. Полицейские попросили одного из водителей трамвая созвониться с другим водителем, который уехал ранее. Он рассказал, что в салоне его трамвая ехал раненый мужчина. По словам водителей, раненый вышел на конечной остановке ЮЖД.

Информацию полицейские передали по радиоэфиру для координации и перехвата мужчины другим экипажем. По данным полиции, подозреваемый, поняв, что не может уйти от преследования, подорвал себя гранатой Ф-1. Им оказался Алексей Титов, который был участником перестрелки возле супермаркета "Восторг". При себе у него было четыре гранаты Ф-1 и документы.

Вместе с тем, по другим данным, Титов пытался кинуть гранату в полицейских, но подорвался сам.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, следствие рассматривает версию, что злоумышленник намеренно покончил жизнь самоубийством.

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