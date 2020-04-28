"Украли тонну взрывчатки, взрывали мосты". СБУ задержала террористов "ЛНР"

Схрон боевиков из "группы Немца" (Фото - пресс-центр СБУ)

Сотрудники Службы безопасности задержали троих членов террористической организации "ЛНР", которые, по данным спецслужбы, занимались диверсиями на территории Донбасса – взрывали мосты. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным правоохранителей, задержанные входили в диверсионную группу "Немца", которая в 2014 году украла на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества амонит.

В СБУ утверждают, что боевики стояли за взрывами четырех мостов в районе Закотного и Северска Донецкой области, двух – в Лисичанске и Рубежном Донецкой области. Также спецслужба сообщает об их причастности к минированию еще двух мостов.

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СБУ еще в сентябре 2019-го задержала в Лисичанске главаря группы – Валерия Бергмана по позывному "Немец". Он пошел на сотрудничество со следствием: рассказал ведомости о членах группы и их деяниях. Также он выдал места схронов с боеприпасами - в последствии их уничтожили украинские правоохранители.

В марте – апреле в Константиновке и Лисичанске задержали еще двух боевиков группы. СБУ пишут, что они признали вину в совершении терактов на Донбассе - им сообщили о подозрении и отправили под стражу.

генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова за связи с ФСБ. 14 апреля 2020 года СБУ задержала Шайтанова за связи с ФСБ.

В тот же день генерал-майору официально объявили подозрение и 15 апреля он был заключен под стражу.

16 апреля в Киеве контрразведка СБУ задержала бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, которого в спецслужбе называют фигурантом в деле Шайтанова.

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Фото - пресс-центр СБУ