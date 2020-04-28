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"Украли тонну взрывчатки, взрывали мосты". СБУ задержала террористов "ЛНР"

"Украли тонну взрывчатки, взрывали мосты". СБУ задержала террористов "ЛНР" - Фото
Схрон боевиков из "группы Немца" (Фото - пресс-центр СБУ)
28.04.2020, 10:37

СБУ сообщает, что задержала боевиков диверсионной группы "Немца", которые взорвали шесть мостов на Донбассе

Сотрудники Службы безопасности задержали троих членов террористической организации "ЛНР", которые, по данным спецслужбы, занимались диверсиями на территории Донбасса – взрывали мосты. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным правоохранителей, задержанные входили в диверсионную группу "Немца", которая в 2014 году украла на шахте им. Мельникова 1,2 тонны взрывчатого вещества амонит.

В СБУ утверждают, что боевики стояли за взрывами четырех мостов в районе Закотного и Северска Донецкой области, двух – в Лисичанске и Рубежном Донецкой области. Также спецслужба сообщает об их причастности к минированию еще двух мостов.

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СБУ еще в сентябре 2019-го задержала в Лисичанске главаря группы – Валерия Бергмана по позывному "Немец". Он пошел на сотрудничество со следствием: рассказал ведомости о членах группы и их деяниях. Также он выдал места схронов с боеприпасами - в последствии их уничтожили украинские правоохранители.

В марте – апреле в Константиновке и Лисичанске задержали еще двух боевиков группы. СБУ пишут, что они признали вину в совершении терактов на Донбассе - им сообщили о подозрении и отправили под стражу.

  • 14 апреля 2020 года СБУ задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова за связи с ФСБ.
  • В тот же день генерал-майору официально объявили подозрение и 15 апреля он был заключен под стражу.
  • 16 апреля в Киеве контрразведка СБУ задержала бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, которого в спецслужбе называют фигурантом в деле Шайтанова.

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Фото - пресс-центр СБУ

Марк Сировой
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