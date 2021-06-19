Умер блогер и военный медик Gorky Look Святослав Носов

Умер военный медик и популярный блогер Святослав Носов (Волков), более известный под псевдонимом Горький Лук (Gorky Look). О смерти блогера сообщил в Facebook волонтер Николай Будерацкий.

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По данным волонтера, у блогера отказали почки. Точная информация о причинах смерти неизвестна.

Волков были филологом по образованию, преподавал в школе.

Он стал известным после того, как в 2014 году завел сатирический блог на платформе Живого журнала, где в ироничной форме высмеивал отсталость "русского мира". Всего за несколько месяцев проект вышел в топы блогов, новостей и обзоров, собирая рекордное количество просмотров и комментариев.

В 2015 году вышла книга "Ноука от Горького Лука. Сборник лекций по кацаповедению", написанная на основе постов в ЖЖ. Первый тираж был раскуплен еще до поступления в продажу.

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Вадим Ребрина

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