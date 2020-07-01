В Черкассах от COVID-19 умер хирург Олег Гайда. Ранее от вируса умер его брат

Олег Гайда (фото - facebook.com/CherkassyODA)

В Черкассах из-за осложнений после COVID-19 умер заведующий хирургическим отделением филиала №2 Консультативно-диагностической поликлиники Олег Гайда. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

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Гайда был госпитализирован в Черкасскую областную больницу с диагнозом коронавирус 30 июня.

"Это большая потеря не только для семьи, но и всей медицинской общественности", - отметили в ОГА.

18 июня во Львове в результате осложнений из-за COVID-19 умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя, брат Олега Гайды. В 2014 году ему было присвоено звание заслуженного работника охраны здоровья – за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны. 10 октября 2015 года Иван Гайда был награжден орденом Даниила Галицкого.

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