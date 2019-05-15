В Донбассе горе-боевик подорвался, чтобы стать героем - фото

Фото: facebook.com/30brigade

В зоне проведения операции объединенных сил один из боевиков пытался продвинуться в сторону позиций ВСУ, а когда его заметили – подорвал себя гранатой. Об этом сообщает пресс-служба 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

В ВСУ рассказали, что инцидент произошел утром 13 мая. На голосовое предупреждение украинских военных "горе-боевик" открыл огонь. Во время короткой перестрелки его ранили.

Реклама

"Понимая, что на помощь своих "товарищей" рассчитывать раненый не может, а первую медицинскую помощь будут оказывать как всегда только "злые укропы", он решил героизировать себя и увековечить свою фамилию: засунул гранату под бронежилет в попытке подорвать всех", - сообщают в ВСУ.

Однако план боевика не сработал: граната взорвалась раньше, подорвав только его.

Фото: facebook.com/30brigade

Ранее сегодня сообщалось, что суд в Донецкой области посадил на 10 лет участника террористической организации ДНР.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: май 2019 года