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15.05.2019, 16:57

В Донбассе горе-боевик подорвался, чтобы стать героем - фото

В Донбассе горе-боевик подорвался, чтобы стать героем - фото - Фото
Фото: facebook.com/30brigade

Один из террористов при попытке подойти ближе к позициям ВСУ, подорвал гранату в надежде взорвать всех, кто был вокруг него

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В зоне проведения операции объединенных сил один из боевиков пытался продвинуться в сторону позиций ВСУ, а когда его заметили – подорвал себя гранатой. Об этом сообщает пресс-служба 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

В ВСУ рассказали, что инцидент произошел утром 13 мая. На голосовое предупреждение украинских военных "горе-боевик" открыл огонь. Во время короткой перестрелки его ранили.

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"Понимая, что на помощь своих "товарищей" рассчитывать раненый не может, а первую медицинскую помощь будут оказывать как всегда только "злые укропы", он решил героизировать себя и увековечить свою фамилию: засунул гранату под бронежилет в попытке подорвать всех", - сообщают в ВСУ.

Однако план боевика не сработал: граната взорвалась раньше, подорвав только его.

Фото: facebook.com/30brigade

Ранее сегодня сообщалось, что суд в Донецкой области посадил на 10 лет участника террористической организации ДНР.

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Теги: война, Донбасс, боевик
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