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08.04.2019, 13:47

В Донецкой области прогремел взрыв: пострадала женщина

В Донецкой области прогремел взрыв: пострадала женщина - Фото
Фото: police.dn.ua

В результате взрыва женщина получила осколочные ранения туловища и головы

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54-летняя местная жительница получила осколочные ранения, подорвавшись на неустановленном предмете во время уборки на кладбище в селе Верхнеторецкое Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Сотрудники Авдеевского отделения полиции выяснили, что потерпевшая занималась уборкой на кладбище и когда потянула из могилы искусственные цветы, прогремел взрыв.

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Фото: police.dn.ua

Женщина получила осколочные ранения туловища и головы. Пострадавшую госпитализировали в больницу Торецка, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас женщина уже находится дома.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

6 апреля 2019 года в центре Северодонецка в результате взрыва гранаты во дворах жилых домов погиб 52-летний местный житель.

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Теги: взрыв, кладбище, Верхнеторецкое
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