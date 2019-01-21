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21.01.2019, 19:31

В Карпатах спасатели нашли еще одного заблудившегося туриста

В Карпатах спасатели нашли еще одного заблудившегося туриста - Фото
Фото: пресс-служба ГСЧС

Житель Харьковской области провел ночь в горах

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В Закарпатье в районе горы Гимба завершились поиски харьковчанина, который заблудился вблизи горнолыжного курорта Пилипец. Об этом сообщает пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.

Об исчезновении 35-летнего туриста сообщила его жена поздно вечером 20 января. К поискам привлекли участие 12 спасателей и две единицы техники.

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Сегодня около 10:30 турист вышел на связь и сообщил свое местонахождение в горах. В 11:15 одна из поисково-спасательных групп добралась до лыжника и сопроводила его в село Пилипец.

Отмечается, что туриста спасло то, что перед выходом в горы он снабдил свой рюкзак всем необходимым. Правильно подобранное снаряжение позволило избежать обморожений и переохлаждений.

6 января 2019 года в Карпатах около горы Гемба потерялись пятеро туристов, тело одного из них на следующий день нашли спасатели. Троих спасли. На четвертый день поисков спасатели нашли около горы Говерла еще одного иностранного туриста, гражданина Словакии, который заблудился в условиях плохой видимости.

34-летнего киевлянина Игоря Грищенко нашли только 10 января: после нескольких дней скитаний в сильные морозы, турист смог добраться до домика лесника и позвонил спасателям, указав некоторые визуальные ориентиры. Поисковая группа нашла туриста ближе к ночи.

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Теги: ГСЧС, Карпаты, турист, лыжник
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