В Керчи возле политехнического колледжа прогремел взрыв

Иллюстративное фото: flickr.com/photos/kygirl Фото: flickr.com/photos/kygirl

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Взрыв произошел в офисе религиозной организации Добрая весть

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В оккупированной Керчи произошел взрыв в офисном здании, расположенном возле Керченского политехнического колледжа, где 17 октября в результате нападения со взрывом и стрельбой погиб 21 человек. Об этом сообщают оккупанты из так называемого МЧС.

Согласно сообщению, в здании, где "располагалась местная религиозная организация Добрая весть", произошел "взрыв газовоздушной смеси с последующим горением".

Пострадала женщина, она получила ожоги. Были эвакуированы 13 человек.

Инцидент произошел около 12:30. Ранее появилась информация, что местные власти приняли решение не возобновлять сегодня занятия в колледже, где погибли люди.

Керченский политехнический колледж находится по адресу улица Войкова 1, взрыв произошел на Войкова 1-А.

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17 октября в оккупированной Керчи произошла трагедия - в Политехническом колледже были расстреляны студенты и преподаватели. По последним данным, погиб 21 человек и еще 73 человека были травмированы или ранены. По версии российского следствия, студент четвертого курса 18-летний Владислав Росляков, якобы привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу в учебном заведении. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился в библиотеке.

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