В Кривом Роге на шахте "Юбилейная" погибли два горняка

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Сегодня, 13 февраля, днем на шахте "Юбилейная" ЧАО "Сухая Балка" погибли два шахтера. Об этом сообщает пресс-служба Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС.

Отмечается, что диспетчер ЧАО "Сухая Балка" вызвал горноспасателей для ликвидации аварии на шахте "Юбилейная", классифицировав произошедшее как "несчастный случай".

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Спасатели обнаружили, что двое пострадавших находятся в ограниченном пространстве выработки, сечением 4 м², без признаков жизни.

Отделение сотрудников ГВГРЗ ГСЧС с помощью горноспасательного снаряжения извлекли тела работников шахты на поверхность.

Причины несчастного случая будет устанавливать экспертная комиссия.

10 января на шахте имени Героев космоса ДТЭК Павлоградуголь на выемочном участке 1130-й лавы, на горизонте 370 метров произошла вспышка метана. Пятерых пострадавших доставили в ожоговый центр в Днепре: один в очень тяжелом состоянии с 60% ожогов, двое с тяжелыми ожогами - 40% и 20%, и еще двое - с ожогами средней и легкой тяжести.