В Кривом Роге "заминировали" все школы

Сегодня, 24 января, в Кривом Роге неизвестные сообщили о псевдоминировании всех школ города. В учебных заведениях для безопасности отменили занятия, об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе полиции Кривого Рога.

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Уточняется, что сотрудники полиции и других служб проверяют учебные заведения. По состоянию на 13:00 нигде взрывчатка не обнаружена. Специалисты продолжают проверку.

Ложные заявления о псевдоминированиях школ и других учреждений в Кривом Роге начали поступать 13 января. Школьники города до 21 января учились дистанционно, сегодня они должны были впервые после новогодних каникул выйти на занятия. Официальной информации о продлении дистанционного обучения пока нет.

На фоне угрозы российского вторжения в Украине началась волна псевдоминирований учебных учреждений, транспортных терминалов, госорганов и других критических объектов.

21 января 2022 года в Кривом роге задержали студента местного колледжа, который для того, чтобы добиться перехода на дистанционное обучение, решил "заминировать" заведение.

В СБУ заявили, что за массовыми псевдоминированиями в Украине стоят спецслужбы России.

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Яна Катасонова

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