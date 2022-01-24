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В Кривом Роге "заминировали" все школы

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 13:35
В Кривом Роге
Иллюстративное фото: LIGA.net

Сегодня, 24 января, в Кривом Роге неизвестные сообщили о псевдоминировании всех школ города. В учебных заведениях для безопасности отменили занятия, об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе полиции Кривого Рога.

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Уточняется, что сотрудники полиции и других служб проверяют учебные заведения. По состоянию на 13:00 нигде взрывчатка не обнаружена. Специалисты продолжают проверку. 

Ложные заявления о псевдоминированиях школ и других учреждений в Кривом Роге начали поступать 13 января. Школьники города до 21 января учились дистанционно, сегодня они должны были впервые после новогодних каникул выйти на занятия. Официальной информации о продлении дистанционного обучения пока нет.

Читайте также: Количество псевдоминирований возросло, это инструмент гибридной агрессии России – СБУ

Яна Катасонова
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