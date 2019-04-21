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21.04.2019, 12:33

В МИД сообщили, есть ли украинцы среди погибших на Шри-Ланке

В МИД сообщили, есть ли украинцы среди погибших на Шри-Ланке - Фото
Фото: Twitter/AdityaRajKaul

Ранее власти страны заявили, что в числе погибших во время серии терактов много иностранцев

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Граждан Украины нет среди погибших на острове Шри-Ланка, где сегодня произошла серия взрывов в католических храмах и отелях. Об этом сообщил замглавы Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает Укринформ.

"По предварительной информации посольства Украины в Индии, среди погибших граждан Украины нет. Информация уточняется", - сказал Кирилич.

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Он добавил, что дипломаты выясняют ситуацию с возможными пострадавшими украинцами.

Сегодня, 21 апреля, во время утренней пасхальной службы по всей Шри-Ланке произошло шесть взрывов - три в храмах и три в отелях. На данный момент известно о 185 погибших и 499 раненых. Количество жертв растет из-за тяжелых ранений.

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Теги: МИД, взрыв, украинцы, терроризм, Шри-Ланка
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