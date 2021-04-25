В Одесской области в заброшенном колодце обнаружены тела четырех человек

Сегодня, 25 апреля, в Белгород-Днестровском районе Одесской области были обнаружены мертвыми четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Как отмечается, тела трех мужчин и женщины обнаружили сегодня в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской территориальной громады.

Полиция сообщает, что личности умерших установлены – все они местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

На месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

22 апреля в Славянске в квартире обнаружили мужчину, женщину и ее шестилетнюю дочь в бессознательном состоянии. Мужчину и ребенка спасти не удалось, женщина – в тяжелом состоянии.

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Наталия Медведева

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