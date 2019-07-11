В оккупированном Крыму убили крымского татарина - СМИ

Фахри Мустафаев (фото - facebook.com/namatullaev)

Сегодня в оккупированном Крыму нашли убитым пропавшего 10 июля крымского татарина Фахри Мустафаева. Об этом сообщил в Facebook журналист Шевкет Наматуллаев.

"Пропавшего вчера Фахри Мустафаева нашли мертвым. Убили и закопали в Бахчисарайском районе в селе Араматное", - написал он.

От родных убитого Наматуллаев узнал, что в 10 июля утром, примерно в 9:00, после телефонного разговора Фахри собрался и уехал. Сказал, что по делам в Симферополь. А через полчаса с ним уже не было связи.

По словам журналиста, у 38-летнего Фахри Мустафаева было трое малолетних детей.

9 июля на пляж в поселке Николаевка оккупированного Крыма выбросило на берег труп мужчины с привязанной к шее гирей. Погибшим оказался крымский татарин Рашид Ягъяев. Родственники еще в апреле сообщали о пропаже Рашида Ягъяева.

Сегодня, 11 июля, в Москве на акции протеста возле Верховного суда РФ, где рассматривают апелляционную жалобу на приговор по "делу Хизб ут-Тахрир", задержали более 50 человек.