Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.07.2019, 23:52

В оккупированном Крыму убили крымского татарина - СМИ

В оккупированном Крыму убили крымского татарина - СМИ - Фото
Фахри Мустафаев (фото - facebook.com/namatullaev)

Фахри Мустафаев пропал 10 июля

Сегодня в оккупированном Крыму нашли убитым пропавшего 10 июля крымского татарина Фахри Мустафаева. Об этом сообщил в Facebook журналист Шевкет Наматуллаев.

"Пропавшего вчера Фахри Мустафаева нашли мертвым. Убили и закопали в Бахчисарайском районе в селе Араматное", - написал он.

От родных убитого Наматуллаев узнал, что в 10 июля утром, примерно в 9:00, после телефонного разговора Фахри собрался и уехал. Сказал, что по делам в Симферополь. А через полчаса с ним уже не было связи.

По словам журналиста, у 38-летнего Фахри Мустафаева было трое малолетних детей.

9 июля на пляж в поселке Николаевка оккупированного Крыма выбросило на берег труп мужчины с привязанной к шее гирей. Погибшим оказался крымский татарин Рашид Ягъяев. Родственники еще в апреле сообщали о пропаже Рашида Ягъяева.

Сегодня, 11 июля, в Москве на акции протеста возле Верховного суда РФ, где рассматривают апелляционную жалобу на приговор по "делу Хизб ут-Тахрир", задержали более 50 человек.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, крымские татары, убийство
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 