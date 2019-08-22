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В польских Татрах молния ударила в группу туристов: есть погибшие

В польских Татрах молния ударила в группу туристов: есть погибшие - Фото
Фото: Grzegorz Momot/PAP
22.08.2019, 17:59

Среди погибших есть 13-летний мальчик

В польских Татрах прошла мощная буря, молния ударила в группу туристов, состоящую из 20 человек. От удара трое человек погибли, несколько получили травмы. Об этом сообщает RMF24.

Группа туристов находилась в районе массива Гевонт, когда туда попала молния. 

СМИ сообщили, что среди пострадавших был 13-летний мальчик, которого пытались реанимировать, но все усилия оказались тщетны.

"Около 13:15 мы получили сообщение, что в районе массива Гевонт произошел очень интенсивный атмосферный разряд. Нам известно, что там находились до 20 туристов", - заявили в полиции города Закопане. 

Сейчас спасатели проводят несколько операций. По их информации, молнии попали и в другие места. 

К операции привлечены четыре вертолета. 

Сейчас, по данным спасателей, речь идет о нескольких пострадавших. 

В 16:00 по Варшаве в районе Татр был создан кризисный штаб. Спасательная операция продолжается под руководством губернатора воевудства (области). 

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