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В прокуратуре рассказали о погибшем в ходе перестрелки в Харькове

В прокуратуре рассказали о погибшем в ходе перестрелки в Харькове - Фото
Фото: Нацполиция
25.10.2019, 17:48

Есть ли связь между перестрелкой в Харькове и расследование убийства экс-депутата Госдумы РФ, правоохранители выясняют

В прокуратуре Киева подтвердили, что погибший сегодня в перестрелке в Харькове Владимир Борох был свидетелем по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло в Киеве в 2017 году. Об этом в комментарии корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

Она подтвердила, что в 2017 году Борох задерживался вместе с другим фигурантом дела Александром Лосем, который сейчас находится на скамье подсудимых по обвинению в убийстве Вороненкова.

Максимец также подтвердила, что Борох был свояком Лося.

"Он не является основным свидетелем, поскольку информации по убийству Вороненкова он не предоставил, но такой статус у него был", - сказала представитель прокуратуры.

При этом она добавила, что доказательств причастности Бороха к убийству Вороненкова добыть не удалось.

"Есть ли связь между перестрелкой в Харькове и нашим расследованием (убийства Вороненкова, - ред.), мы пока что сказать не можем", - сказала Максимец.

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Денис Вороненков перестрелка стрельба Харьков владимир борох
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