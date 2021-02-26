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В результате обстрелов на Донбассе ранены десять украинских военных

26.02.2021, 19:01
В результате обстрелов на Донбассе ранены десять украинских военных - Фото
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе десять раз нарушили режим прекращения огня — ранены восемь украинских военных, еще двое получили боевое травмирование. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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Возле Водяного оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела семеро военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения, еще двое – боевое травмирование. Их оперативно госпитализировали. На месте работает группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.

В районе населенного пункта Пески оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских военных из 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Луганского российско-оккупационные войска трижды открывали прицельный огонь по позициям ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Вблизи Марьинки боевики вели огонь из стрелкового оружия, а у Каменки совершили несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

В районе Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил осколочные ранения военнослужащий из состава объединенных сил. Его госпитализировали.

  • 9 февраля глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Донбассу Леонид Кравчукзаявил, что перемирие на Донбассе больше не соблюдается, российский агрессор "начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения".
  • 11 февраля президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в зону боевых действий на Донбасс заявил, что режим прекращения огня продолжает действовать, несмотря на попытки подконтрольных России боевиков его сорвать.
Вадим Ребрина
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