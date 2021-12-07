В Румынии на украинских туристов напал медведь. Они поранились, спасаясь бегством
В Румынии на двух украинских туристов напала медведица. В результате инцидента мужчина и женщина получили ранения, пишет издание Prahova.
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Происшествие случилось вблизи города Синая, неподалеку от замка Пелеш – летней резиденции румынских королей. В местную полицию поступило сообщение, что на людей напал медведь. На месте правоохранители выяснили, что 28-летний мужчина и 32-летняя женщина находятся в сознании, но ранены.
Мэр города Синая Влад Опреа позже сообщил, что медведица не нанесла туристам увечья. Они якобы поранились о забор с колючей проволокой, когда спасались бегством. Мэр добавил, что животное могло стать агрессивным из-за петард.
В Министерстве окружающей среды о петардах не упомянули, но сказали, что, вероятно, люди приблизились к медвежонку и спровоцировали нападение.
Медведицу с малышом все же разлучат: власти решили перевести ее в другое место, а медвежонка поместить в центр защиты животных.
Украинским туристам на месте помогла скорая помощь, а затем их госпитализировали.
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