В Румынии на украинских туристов напал медведь. Они поранились, спасаясь бегством

В Румынии на двух украинских туристов напала медведица. В результате инцидента мужчина и женщина получили ранения, пишет издание Prahova.

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Происшествие случилось вблизи города Синая, неподалеку от замка Пелеш – летней резиденции румынских королей. В местную полицию поступило сообщение, что на людей напал медведь. На месте правоохранители выяснили, что 28-летний мужчина и 32-летняя женщина находятся в сознании, но ранены.

Мэр города Синая Влад Опреа позже сообщил, что медведица не нанесла туристам увечья. Они якобы поранились о забор с колючей проволокой, когда спасались бегством. Мэр добавил, что животное могло стать агрессивным из-за петард.

В Министерстве окружающей среды о петардах не упомянули, но сказали, что, вероятно, люди приблизились к медвежонку и спровоцировали нападение.

Медведицу с малышом все же разлучат: власти решили перевести ее в другое место, а медвежонка поместить в центр защиты животных.

Украинским туристам на месте помогла скорая помощь, а затем их госпитализировали.

2 июня 2021 года сообщалось, что в США 17-летняя девушка с голыми руками бросилась на медведя в своем дворе.

На Аляске береговая охрана США спасла мужчину, который в течение недели защищался от медведя гризли.

На горе Клабучет в Румынии бурый медведь погнался за лыжником, который съезжал со склона.

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Яна Катасонова

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