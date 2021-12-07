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В Румынии на украинских туристов напал медведь. Они поранились, спасаясь бегством

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 18:15
В Румынии на украинских туристов напал медведь. Они поранились, спасаясь бегством - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

В Румынии на двух украинских туристов напала медведица. В результате инцидента мужчина и женщина получили ранения, пишет издание Prahova.

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Происшествие случилось вблизи города Синая, неподалеку от замка Пелеш – летней резиденции румынских королей. В местную полицию поступило сообщение, что на людей напал медведь. На месте правоохранители выяснили, что 28-летний мужчина и 32-летняя женщина находятся в сознании, но ранены.

Мэр города Синая Влад Опреа позже сообщил, что медведица не нанесла туристам увечья. Они якобы поранились о забор с колючей проволокой, когда спасались бегством. Мэр добавил, что животное могло стать агрессивным из-за петард.

В Министерстве окружающей среды о петардах не упомянули, но сказали, что, вероятно, люди приблизились к медвежонку и спровоцировали нападение.

Медведицу с малышом все же разлучат: власти решили перевести ее в другое место, а медвежонка поместить в центр защиты животных.

Украинским туристам на месте помогла скорая помощь, а затем их госпитализировали.

  • 2 июня 2021 года сообщалось, что в США 17-летняя девушка с голыми руками бросилась на медведя в своем дворе.
  • На Аляске береговая охрана США спасла мужчину, который в течение недели защищался от медведя гризли. 
  • На горе Клабучет в Румынии бурый медведь погнался за лыжником, который съезжал со склона. 

Читайте также: На Шпицбергене белый медведь убил управляющего лагерем, который отпугивал медведей

Яна Катасонова
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нападение Румыния турист медведь
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