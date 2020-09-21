В состоянии экс-политзаключенного Балуха наметилась позитивная динамика - врачи

Сегодня Балуху проводили контрольную томографию

У бывшего политзаключенного Владимира Балуха, который находится в состоянии медикаментозной комы после избиения в Киеве, наметилась позитивная динамика. Об этом в Facebook сообщила депутат Евросолидарности Ирина Геращенко.

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"От лечащих врачей В. Балуха: "Пациент стабилен, с определенной положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную томографию - фиксируются остатки перенесенной травмы, без неожиданностей и ухудшения. Продолжаем лечение", - написала она.

В ночь на 8 сентября Балуха избили в столичном Гидропарке после празднования годовщины освобождения из российского плена.

Он получил серьезную черепно-мозговую травму. Была проведена сложная операция.

18 сентября полиция задержала подозреваемого. Он арестован на два месяца без права залога.

Вадим Ребрина

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