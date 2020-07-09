В украинских тюрьмах стало меньше россиян

Уменьшилось число россиян, которых удерживают в украинских СИЗО, а также граждан России, отбывающих срок заключения в местных тюрьмах

Более 300 россиян находятся в украинских следственных изоляторах и тюрьмах по состоянию на начало июля 2020 года. Об этом со ссылкой на документы Государственной уголовно-исполнительной службы сообщило Радио Свобода.

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Ранее, на 1 сентября 2019 года, в украинских СИЗО было 130 россиян, еще 206 - в тюрьмах.

Нынешняя статистика, на 1 июля 2020-го, такая:

— 720 иностранцев в СИЗО, из них 126 россиян;

— 459 иностранцев в тюрьмах, из них 184 россиян.

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Между тем, в итальянской тюрьме уже год сидит осужденный там на 24 года заключения нацгвардеец Виталий Маркив. 24 мая 2014-го в результате обстрела под Славянском погибли фотограф Рокелли и его переводчик россиянин Миронов: Маркива обвинили в причастности к их гибели. Никаких подвижек за год в его освобождении нет.

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Евгений Пилипенко

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