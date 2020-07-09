В украинских тюрьмах стало меньше россиян
Уменьшилось число россиян, которых удерживают в украинских СИЗО, а также граждан России, отбывающих срок заключения в местных тюрьмах
Более 300 россиян находятся в украинских следственных изоляторах и тюрьмах по состоянию на начало июля 2020 года. Об этом со ссылкой на документы Государственной уголовно-исполнительной службы сообщило Радио Свобода.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Ранее, на 1 сентября 2019 года, в украинских СИЗО было 130 россиян, еще 206 - в тюрьмах.
Нынешняя статистика, на 1 июля 2020-го, такая:
— 720 иностранцев в СИЗО, из них 126 россиян;
— 459 иностранцев в тюрьмах, из них 184 россиян.
Читайте также: Двое россиян получили 395 лет тюрьмы в Греции
Между тем, в итальянской тюрьме уже год сидит осужденный там на 24 года заключения нацгвардеец Виталий Маркив. 24 мая 2014-го в результате обстрела под Славянском погибли фотограф Рокелли и его переводчик россиянин Миронов: Маркива обвинили в причастности к их гибели. Никаких подвижек за год в его освобождении нет.
- В ноябре 2018 года пятый президент Порошенко подписал закон о тюрьме для россиян за незаконный въезд.
- В апреле 2020-го в Минюсте развеяли фейк о массовой амнистии для заключенных из-за коронавируса.
- В конце июня 40-летнего жителя Николаевской области осудили к девяти годам тюрьмы за сотрудничество с террористами ДНР.
Читайте также: "В РФ на тебя всем плевать. Украина - рай". Интервью Рудьковского после тюрьмы - за минуту
Комментарии