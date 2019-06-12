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12.06.2019, 06:50

В Закарпатье лесовоз упал в реку: пятеро погибших

В Закарпатье лесовоз упал в реку: пятеро погибших - Фото
Фото: pixabay.com

Из-за сильной грозы водитель лесовоза не справился с управлением

Вчера, 11 июня, в реку в Закарпатской области упал лесовоз. В результате пять человек погибли, сообщают Новости Закарпатья.

Из-за сильной грозы водитель не справился с управлением и автомобиль скатился с горы в реку. 

Погибшие - жители села Тарасовка Тячевского района, находившиеся в машине.

Тела четырех погибших найдены, поиски пятого продолжаются. Среди погибших - два сотрудника лесхоза.

29 мая в Венгрии на Дунае опрокинулся пассажирский прогулочный катер "Русалка". Катер затонул после того, как в него врезался большой круизный лайнер Viking Sygin, капитаном которого, как выяснилось, был украинец

В результате погибли 26 туристов. Венгерский суд арестовал капитана на месяц.

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что будет способствовать Венгрии и Южной Кореи в поиске туристов, которые трагически погибли во время аварии.

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Теги: погода, происшествие, река, лесовоз
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