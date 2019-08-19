Владелец сгоревшего отеля написал письмо Зеленскому - СМИ

Одесская гостиница Токио Стар после пожара (Фото: Думская)

Вадим Черный, владелец отеля Токио Стар, пожар в котором унес жизни девяти человек, написал письмо президенту Владимиру Зеленскому и обвинил охранную фирму в том, что та не вызвала вовремя пожарных, утверждает Думская.

Редакция издания опубликовала фотографии письма, которое, по ее утверждению, бизнесмен написал Зеленскому.

Автор письма утверждает, что пожарная автоматика отправила сигнал о пожаре на пульт охранной фирмы, но оттуда он почему-то не поступил спасателям.

«Компания не вызвала пожарных. Когда полицейские пытались осмотреть пульт «Карабинера», их не пустили», — сообщает автор.

(Фото: Думская)

В письме говорится, что у отеля был заключен договор с охранной фирмой «Карабинер», к пульту которой была подключена противопожарная система. Отель якобы ежемесячно оплачивал услуги фирмы, а исправность системы вовремя проверялась. Несмотря на все это, пожарные выехали только после звонка работников отеля, сообщается в письме.

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