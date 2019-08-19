Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Владелец сгоревшего отеля написал письмо Зеленскому - СМИ

Владелец сгоревшего отеля написал письмо Зеленскому - СМИ - Фото
Одесская гостиница Токио Стар после пожара (Фото: Думская)
19.08.2019, 13:20

Думская утверждает, что располагает письмом владельца отеля Токио Стар, он обвиняет охранную фирму в том, что та не вызвала пожарных

Вадим Черный, владелец отеля Токио Стар, пожар в котором унес жизни девяти человек, написал письмо президенту Владимиру Зеленскому и обвинил охранную фирму в том, что та не вызвала вовремя пожарных, утверждает Думская.

Редакция издания опубликовала фотографии письма, которое, по ее утверждению, бизнесмен написал Зеленскому.

Автор письма утверждает, что пожарная автоматика отправила сигнал о пожаре на пульт охранной фирмы, но оттуда он почему-то не поступил спасателям.

«Компания не вызвала пожарных. Когда полицейские пытались осмотреть пульт «Карабинера», их не пустили», — сообщает автор.

(Фото: Думская)

В письме говорится, что у отеля был заключен договор с охранной фирмой «Карабинер», к пульту которой была подключена противопожарная система. Отель якобы ежемесячно оплачивал услуги фирмы, а исправность системы вовремя проверялась. Несмотря на все это, пожарные выехали только после звонка работников отеля, сообщается в письме.

Читайте также: "Был в самом пекле". Что говорят очевидцы пожара в Одессе

Напишите нам
одесса пожар Токио Стар
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 