Прокуратура: Во Львове метадон варили в лаборатории вуза - видео

По версии следствия, группу по сбыту наркотика организовали сотрудники кальян-бара и завлаб одного из львовских вузов

Лаборатория по производству метадона обнаружена в одном из вузов Львова, заявила прокурор Львовской области Ирина Диденко в Facebook.

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По версии следствия, организатором продажи наркотика был совладелец львовского кальян-бара, заведующий лабораторией одного из вузов города изготавливал метадон, один из сотрудников кальян-бара администрировал сайт по продаже, еще один - занимался распространением.

Следствие задокументировало изготовление около 3 кг метадона стоимостью более 1,8 млн грн. Подозреваемые были задержаны при реализации 1 кг наркотика, сообщает Диденко.

По утверждению прокурора, продажи происходили через интернет-магазин, метадон отправляли по почте, получив оплату на банковские счета.

Прокуратура готовит подозрения по статьям УК о производстве и распространении наркотиков.

СПРАВКА. Метадон - синтетическое вещество из группы опиоидов. Может использоваться и как наркотик, и как лекарственное средство в заместительной терапии при лечении наркозависимости. В Украине программа заместительной терапии внедряется с 2004 года.

В начале января по подозрению в сбыте метадона была задержана сотрудница канцелярии Генеральной прокуратуры.

В апреле СБУ заявила о раскрытии группы по производству наркотиков, которой якобы руководил профессор химии.

Денис Юдин

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