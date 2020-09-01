Прокуратура: Во Львове метадон варили в лаборатории вуза - видео
По версии следствия, группу по сбыту наркотика организовали сотрудники кальян-бара и завлаб одного из львовских вузов
Лаборатория по производству метадона обнаружена в одном из вузов Львова, заявила прокурор Львовской области Ирина Диденко в Facebook.
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По версии следствия, организатором продажи наркотика был совладелец львовского кальян-бара, заведующий лабораторией одного из вузов города изготавливал метадон, один из сотрудников кальян-бара администрировал сайт по продаже, еще один - занимался распространением.
Следствие задокументировало изготовление около 3 кг метадона стоимостью более 1,8 млн грн. Подозреваемые были задержаны при реализации 1 кг наркотика, сообщает Диденко.
По утверждению прокурора, продажи происходили через интернет-магазин, метадон отправляли по почте, получив оплату на банковские счета.
Прокуратура готовит подозрения по статьям УК о производстве и распространении наркотиков.
- В начале января по подозрению в сбыте метадона была задержана сотрудница канцелярии Генеральной прокуратуры.
- В апреле СБУ заявила о раскрытии группы по производству наркотиков, которой якобы руководил профессор химии.
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