Во Львове нашли мертвой пару из Киева, еще одна – в больнице

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Во Львове, в съемной квартире обнаружили мертвыми 21-летних парня и девушку, которые вчера приехали в город с двумя другими молодыми людьми, они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Как выяснили правоохранители, две пары в возрасте от 20 до 23 лет приехали 10 января во Львов из Киева и заселились в квартиру на улице Дорошенко.

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Сегодня утром одной из пар стало плохо и они вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали их с диагнозом "отравление угарным газом средней тяжести".

Вместе с тем в соседней комнате медики обнаружили тела девушки и парня без признаков жизни.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Причина смерти молодых людей будет установлена после проведения экспертиз.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

10 января в Польше в дорожно-транспортном происшествии погиб известный украинский журналист, бывший корреспондент УНИАН Роман Кисиль.