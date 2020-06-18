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Военного комиссара подозревают в принуждении жителей служить в армии оккупанта

Военного комиссара подозревают в принуждении жителей служить в армии оккупанта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
18.06.2020, 12:03

Несмотря на эпидемию коронавируса, оккупанты призвали на срочную военную службу уже около 22 000 крымчан

Военный комиссар подозревается в принуждении местных жителей временно оккупированного Крыма служить в вооруженных силах страны-агрессора России. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Комиссару сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса.

По данным следствия, подозреваемый, занимая должность начальника отделения Сакского военного комиссариата, после оккупации украинского полуострова в 2014 году предал присягу на верность народу Украины и перешел на военную службу в армию РФ.

"Заняв пост "военного комиссара городов Евпатории и Саки" и одновременно являясь "заместителем главы призывной комиссии", он организовывал и непосредственно участвовал в проведении принудительных призывных кампаний гражданского населения оккупированного полуострова на срочную военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

В Крыму, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции COVID-19, продолжается призыв. Оккупанты призвали на срочную военную службу уже около 22 000 крымчан, "открыли" около 80 уголовных дел против крымчан за якобы "уклонение от службы".

В Офисе генпрокурора уточнили, что им грозит лишение свободы, а в большинстве делам уже вынесены незаконные приговоры.

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Арина Толина
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