Возле Офиса президента задержали мужчину с гранатой - полиция
01.09.2020, 20:44
Администрация президента Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Мужчину 1966 года доставили в Печерское управление полиции для установления всех обстоятельств
В Киеве, в правительственном квартале полицейские задержали мужчину с гранатой. Обстоятельства выясняются, сообщили в пресс-службе полиции Киева.
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Там рассказали, что во время патрулирования улицы Банковой сотрудники полиции заметили подозрительного мужчину. При поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату, сообщили в полиции.
Специалисты-взрывотехники изъяли опасный предмет, который будет направлен на экспертизу.
Мужчину 1966 года доставили в Печерское управление полиции для установления всех обстоятельств.
Решается вопрос о правовой квалификации события.
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