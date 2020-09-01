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Возле Офиса президента задержали мужчину с гранатой - полиция

01.09.2020, 20:44
Возле Офиса президента задержали мужчину с гранатой - полиция - Фото
Администрация президента Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мужчину 1966 года доставили в Печерское управление полиции для установления всех обстоятельств

В Киеве, в правительственном квартале полицейские задержали мужчину с гранатой. Обстоятельства выясняются, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Там рассказали, что во время патрулирования улицы Банковой сотрудники полиции заметили подозрительного мужчину. При поверхностной проверке у него обнаружили предмет, похожий на гранату, сообщили в полиции.

Специалисты-взрывотехники изъяли опасный предмет, который будет направлен на экспертизу.

Мужчину 1966 года доставили в Печерское управление полиции для установления всех обстоятельств.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

  • 17 июля на проспекте Победы, у входа на станцию ​​метро Шулявская произошел взрыв, один человек получил травмы.
  • 21 июля в Киеве на рынке обнаружили и обезвредили взрывные устройства.
  • 29 июля в Службе безопасности Украины заявили, что задержали организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали $500 000.
Вадим Ребрина
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