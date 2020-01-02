Врач: Многим освобожденным из плена некуда идти после выписки

Андрей Строкань (скриншот видео UA TV)

Врачи готовы в течение недели выписать почти 90% освобожденных пленных, однако у большинства из них нет жилья. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель главврача Феофании Андрей Строкань.

"Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы Феофания", - сказал он.

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По его словам, медики практически выполнили свою работу. Критических проблем со здоровьем у освобожденных украинцев нет. Через три-четыре дня с пациентами будут проводиться амбулаторный и психологический этапы восстановления.

29 декабря, родственники и представители власти встречали спецборт с 76-ю освобожденными из плена украинцами , который прилетел из Краматорска.

СБУ опубликовала списки вернувшихся в Украину , однако списки тех, кого Украина отдала, официально до сих пор не обнародованы. Известна лишь часть лиц из этого списка - это обвиняемые в убийствах на Майдане экс-беркутовцы, приговоренные к пожизненному заключению харьковские террористы и т.д.

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