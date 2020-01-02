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Врач: Многим освобожденным из плена некуда идти после выписки

Врач: Многим освобожденным из плена некуда идти после выписки - Фото
Андрей Строкань (скриншот видео UA TV)
02.01.2020, 15:47

Сейчас в клинике находятся 60 освобожденных из плена украинцев

Врачи готовы в течение недели выписать почти 90% освобожденных пленных, однако у большинства из них нет жилья. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель главврача Феофании Андрей Строкань.

"Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы Феофания", - сказал он.

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По его словам, медики практически выполнили свою работу. Критических проблем со здоровьем у освобожденных украинцев нет. Через три-четыре дня с пациентами будут проводиться амбулаторный и психологический этапы восстановления.

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врач жилье обмен пленные Андрей Строкань Феофания
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