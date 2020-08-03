Захват банка в Киеве. В СБУ пояснили, почему на фото разные заложницы

СМИ обратили внимание, что на фото из захваченного Универсал Банка одна заложница, а в стриме - другая

В СБУ пояснили, почему на разных фото из захваченного сегодня в Киеве отделения Универсал Банка запечатлены разные заложницы, хотя известно, что женщина была одна.

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"Во время захвата террористом банковского учреждения, ее сотрудники находились на рабочих местах. В частности сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник - она и была зафиксирована на первых фото с места происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках только одного человека. Сотрудники банка и посетители были эвакуированы, остаться вызвалась руководитель отделения. Именно она была зафиксирована на фото, опубликованных позже.

Сегодня днем в отделение банка в бизнес-центре Леонардо в Шевченковском районе зашел мужчина, сказал, что у него в рюкзаке бомба и попросил вызвать полицию. Он отпустил всех, кроме руководителя отделения, которая осталась "по собственному решению".

Захватчиком оказался 30-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Полиция вела с ним переговоры с предложения сдаться. Захватчик требовал выхода в прямой эфир. Получив такую возможность, он потребовал "арестовать всех президентов", а также "ввести по всей планете военное положение". Также он заявлял о недовольстве положением дел в Украине.

Позже злоумышленника задержали сотрудники СБУ.

Как оказалось, взрывчатки у него при себе не было

Вадим Ребрина

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